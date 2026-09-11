Présentation du don du portrait du poète André Chénier par l’association des Amis de la Ville et de la Cité de Carcassonne, Musée des beaux-arts, Carcassonne

Informations pratiques

Présentation du don du portrait du poète André Chénier par l’association des Amis de la Ville et de la Cité de Carcassonne Samedi 19 septembre, 17h00 Musée des beaux-arts Aude

Gratuit. Sous condition de place disponible.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’Association des Amis de la Ville et de la Cité de Carcassonne remettra officiellement à la Ville un portrait du poète André Chénier (Constantinople, 1762 – Paris, 1794). Cette œuvre viendra enrichir les collections du musée des Beaux-Arts et le fonds Chénier.

Déjà largement représentée au musée, la famille Chénier occupe une place importante dans les collections. L’arrivée de ce portrait, qui rejoint quatre autres effigies du poète, permet d’enrichir encore cette histoire locale.

Réalisé en 1807 par Jean-Jacques-Thérésa de Lusse (Paris, 1757 – Saintes, 1833), ce portrait en buste présente un intérêt particulier. Principalement connu comme miniaturiste, l’artiste a également peint à l’huile, mais ces œuvres sont aujourd’hui plus rares.

À l’issue de la remise officielle du tableau, un vin d’honneur sera proposé.

Jean-Jacques-Thérésa de Lusse

Portrait du poète André Chénier, 1807

Huile sur toile

63 × 54 cm

Musée des beaux-arts Boulevard Camille Pelletan, 11000 Carcassonne, France Carcassonne 11000 Aude Occitanie 0468777370 https://www.carcassonne.org/article-page/musee-des-beaux-arts-de-carcassonne Riche panorama de la peinture occidentale des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. Faïences (Moustiers, Marseille, Toulouse…). Tapisseries et objets d’art (présentés en alternance).

L’Association des Amis de la Ville et de la Cité de Carcassonne fait don à la Ville d’un portrait du poète André Chénier (Constantinople, 1762 – Paris, 1794), qui viendra enrichir les collections du …

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