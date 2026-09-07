Présentation du grand orgue de l’église Notre-Dame, Église Notre-Dame, Beaufort-en-Anjou
dimanche 20 septembre 2026 · Église Notre-Dame · Beaufort-en-Anjou
Informations pratiques
Présentation du grand orgue de l’église Notre-Dame Dimanche 20 septembre, 13h30 Église Notre-Dame Maine-et-Loire
Visites par groupe de 12 personnes
Renseignements : service culturel
02 41 79 36 13
service.culturel@beaufortenanjou.fr
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Visite à la tribune du grand orgue de l’église de Beaufort-en-Vallée : description de l’instrument et de son fonctionnement.
Explications pour tout public.
Église Notre-Dame 11 Rue de la Vallée, 49250 Beaufort-en-Anjou, France Beaufort-en-Anjou 49250 Beaufort-en-Vallée Maine-et-Loire Pays de la Loire Église reconstruite dans les années 1500-1542, puis amplifiée et achevée de 1866 à 1877 sur les plans de l’architecte Beignet.
Visite à la tribune du grand orgue de l’église de Beaufort-en-Vallée : description de l’instrument et de son fonctionnement.
©MairieBeaufortenanjou
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