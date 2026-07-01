Présentation du Grand Orgue et mini concert, Église Saint-Amé et Saint-Blaise, Plombières-les-Bains
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Amé et Saint-Blaise · Plombières-les-Bains
Informations pratiques
Présentation du Grand Orgue et mini concert 19 et 20 septembre Église Saint-Amé et Saint-Blaise Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Prenez place au cœur de l’église pour une présentation du grand orgue, témoin de plusieurs générations de musique et de célébrations. Son fonctionnement, son histoire et ses particularités vous seront expliqués avant de laisser place à un mini-concert, offrant l’occasion d’apprécier toute la richesse sonore de cet instrument emblématique du patrimoine religieux.
Église Saint-Amé et Saint-Blaise 5 Place Napoléon III, 88370 Plombières-les-Bains, France Plombières-les-Bains 88370 Vosges Grand Est Église construite sous le Second Empire.
Prenez place au cœur de l’église pour une présentation du grand orgue, témoin de plusieurs générations de musique et de célébrations. Son fonctionnement, son histoire et ses particularités vous avant…
Office de tourisme de Remiremont Plombières
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