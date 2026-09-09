Présentation du métier de Tailleur de pierre, Eglise Saint-Martin, Brest
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Martin · Brest
Informations pratiques
Présentation du métier de Tailleur de pierre Samedi 19 septembre, 09h00, 13h00 Eglise Saint-Martin Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
– À l’occasion de la restauration de l’église Saint-Martin, venez découvrir une démonstration ludique pour s’initier à la taille de pierre, manipuler les outils traditionnels et percer le secret des travaux.
Prêts à relever le défi ?
Unatelierproposé par A.R.T – Groupe Villemain, entreprises françaises de restauration des Monuments Historiques.
– Séance scolaire, le vendredi 18 septembre dans le cadre de l’opération « Levez les yeux » (Sur inscription).
Eglise Saint-Martin 1 Rue Danton 29200 Brest Brest 29200 Saint-Martin Finistère Bretagne https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA29003497
À l’occasion de la restauration de l’église Saint-Martin, venez découvrir une démonstration ludique pour s’initier à la taille de pierre
© Groupe Villemain
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