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Présentation du palais de justice et découverte du fonctionnement judiciaire, palais de justice, Valenciennes

samedi 19 septembre 2026 · palais de justice · Valenciennes

Présentation du palais de justice et découverte du fonctionnement judiciaire, palais de justice, Valenciennes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
palais de justice
Adresse
6, avenue des dentellières - 59300 Valenciennes
Ville
59300 Valenciennes
Département
Nord
Tarif
3 visites limitées à 30 places chacune

Présentation du palais de justice et découverte du fonctionnement judiciaire Samedi 19 septembre, 14h00, 15h00, 16h00 palais de justice Nord

3 visites limitées à 30 places chacune

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Le palais de justice de Valenciennes ouvre ses portes. A cette occasion, il sera présenté l’histoire du palais, mais aussi les symboles de la justice, le déroulement d’un procès et les différents métiers judiciaires.

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Le palais de justice de Valenciennes ouvre ses portes. A cette occasion, il sera présenté l’histoire du palais, mais aussi les symboles de la justice, le déroulement d’un procès et les différents…

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