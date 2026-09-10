Présentation du palais de justice et découverte du fonctionnement judiciaire, palais de justice, Valenciennes

Informations pratiques

Présentation du palais de justice et découverte du fonctionnement judiciaire Samedi 19 septembre, 14h00, 15h00, 16h00 palais de justice Nord

3 visites limitées à 30 places chacune

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Le palais de justice de Valenciennes ouvre ses portes. A cette occasion, il sera présenté l’histoire du palais, mais aussi les symboles de la justice, le déroulement d’un procès et les différents métiers judiciaires.

palais de justice 6, avenue des dentellières – 59300 Valenciennes Valenciennes 59300 Faubourg de Paris Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://marketplace.awoo.fr/466/ »}]

Le palais de justice de Valenciennes ouvre ses portes. A cette occasion, il sera présenté l’histoire du palais, mais aussi les symboles de la justice, le déroulement d’un procès et les différents…

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