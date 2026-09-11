Présentation du projet de recherche CallFront (calligraphies en caractères arabes dans les régions frontières du monde islamique), INHA – Institut national d’histoire de l’art (galerie Colbert), Paris

Informations pratiques

Présentation du projet de recherche CallFront (calligraphies en caractères arabes dans les régions frontières du monde islamique) Samedi 19 septembre, 13h30 INHA – Institut national d’histoire de l’art (galerie Colbert) Paris

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

En lien avec la thématique « Patrimoine en danger », la galerie Colbert accueille une présentation du projet de recherche CallFront, consacré aux calligraphies en caractères arabes dans les régions frontières du monde islamique. Une projection d’extraits d’entretiens et de films permettent de découvrir l’évolution, la transmission des savoir-faire ainsi que les dimensions symboliques et spirituelles de ces écritures. Le public peut également assister à une démonstration de la base numérique consacrée à ce projet.

Les présentations de la base de données par l’équipe du projet CallFront sont proposées à13h30 et à 15h. Chacune dure une trentaine de minutes.

Lieu : INHA, galerie Colbert, salle Pierre-Jean Mariette

Pour en savoir plus sur le programme des Journées européennes du patrimoine 2026 à l’Institut national d’histoire de l’art, consultez le programme viace lien.

INHA – Institut national d’histoire de l’art (galerie Colbert) 2 rue Vivienne 75002 Paris Paris 75002 Quartier Vivienne Paris Île-de-France 01 47 03 89 00 https://www.inha.fr [{« link »: « https://www.inha.fr/recherche/projets/histoire-art-iv-xv-siecle/calligraphies-monde-islamique/ »}, {« link »: « https://www.inha.fr/agenda/journees-europeennes-du-patrimoine-3/ »}]

Projections, vidéos et démonstrations de la base numérique du projet CallFront consacré aux calligraphies arabes

Pratique de l’écriture en caractères arabes en Chine par le calligraphe Haji Noor Deen, 2025 © CallFront