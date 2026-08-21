Présentation d’un spécimen complet de reptile marin, Studium, Strasbourg
samedi 19 septembre 2026 · Studium · Strasbourg
Informations pratiques
Présentation d’un spécimen complet de reptile marin 19 et 20 septembre Studium Bas-Rhin
Rdv à l’accueil du Studium
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Présentation d’un spécimen complet de reptile marin, le Temnodontosaurus trigonodon : des informations supplémentaires seront proposées à propos des ichtyosaures, de leur environnement de vie et de la recherche scientifique au sujet de ce groupe fossile.
Studium 2 rue Blaise Pascal, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Krutenau Bas-Rhin Grand Est https://studium.unistra.fr/ [{« type »: « link », « value »: « http://jardin-sciences.unistra.fr »}] Forum des savoirs, lieu de vie, d’étude, de recherche et de formation, le Studium se place résolument au service des missions de l’université et de la réussite de ses usagers.
L’offre de services se structure autour de trois grands axes : un espace d’accueil ouvert et fédérateur à l’échelle du campus, lieu commun pour la vie étudiante ; une bibliothèque et des services pour l’enseignement et la recherche.
Présentation d’un spécimen complet de reptile marin, le _Temnodontosaurus trigonodon_ : des informations supplémentaires seront proposées à propos des ichtyosaures, de leur environnement de vie et de…
(c) Unistra
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