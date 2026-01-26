Présentation Edition d’artistes Impasse du Colombier Aubagne

Présentation Edition d’artistes

Jeudi 12 mars 2026 de 18h à 21h. Impasse du Colombier Centre d’art contemporain Les Pénitents Noirs Aubagne Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-12 18:00:00

fin : 2026-03-12 21:00:00

2026-03-12

Édition d’artistes est une rencontre autour du livre d’artiste, pensée comme un prolongement de la pratique artistique.

À cette occasion, Éric Bourret présentera l’ouvrage qu’il a fait éditer, en présence de son éditeur et d’une autre artiste invitée, qui viendra également partager son propre travail éditorial. La soirée permettra d’échanger autour des processus de création, d’édition et de diffusion, et de découvrir ces publications à travers une présentation. .

Impasse du Colombier Centre d’art contemporain Les Pénitents Noirs Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 18 17 26 chapelle.penitents@aubagne.fr

English :

Édition d?artistes is a meeting around the artist?s book, conceived as an extension of artistic practice.

