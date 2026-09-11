Présentation La Maison du Bayle / Le Porche, La Maison du Bayle (Le Porche), Molières

Informations pratiques

Présentation La Maison du Bayle / Le Porche 19 et 20 septembre La Maison du Bayle (Le Porche) Dordogne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Partez à la découverte de la bastide de Molières et de la Maison du Bayle, témoins de l’organisation et du développement des villes nouvelles au Moyen Âge.

La présentation reviendra sur le concept de bastide, créé notamment pour fixer de nouvelles populations, ainsi que sur le principe du contrat de paréage qui associait différents seigneurs dans la fondation et l’administration de ces villes. Elle replacera Molières dans le contexte politique du XIIIe siècle, marqué par les rivalités entre les couronnes de France et d’Angleterre, d’Aliénor d’Aquitaine à Édouard Ier, et par la naissance de nombreuses bastides en Périgord.

L’histoire de Molières sera mise en perspective avec celle de bastides voisines fondées à la même époque, comme Lalinde, Beaumont, Monpazier ou Villefranche-du-Périgord. La présentation évoquera également le rôle de la famille de Gontaut-Biron et de différents acteurs ayant participé au développement de ces nouveaux territoires.

Plans et cartes permettront de mieux comprendre l’organisation des bastides, le développement de Molières et l’implantation de ses principaux édifices, notamment son église et la Maison du Bayle.

La visite s’intéressera enfin à l’histoire mouvementée de la Maison du Bayle, de la fin du XIIIe siècle jusqu’à l’époque contemporaine. Classée au titre des Monuments historiques après la Première Guerre mondiale, elle a connu plusieurs campagnes de travaux et de restauration au cours des XXe et XXIe siècles, jusqu’à la réfection de sa toiture en 2025.

La Maison du Bayle (Le Porche) 105 Place de la Bastide, 24480 Molières Molières 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 766002092 https://www.lalinde.org https://www.molieresdecouvertes.com/le-patrimoine/maison-du-bailli/ XIV siècle. Maison à arcades classée MH par arrêté du 20 février 1920. Patrimoine architectural (Mérimée): PA00082649 Témoin unique et parfaitement conservé de l’ancienne bastide, la maison conserve ses arcades sur ogive brisée, et une fenêtre à deux ogives trilobées reposant sur une colonnette. Propriété privée Actuellement en cours de restauration par son propriétaire et la DRAC de Nouvelle Aquitaine. »

Visite guidée et présentation des nouvelles théories sur l’urbanisation primitive de Molières. Évolution du bâtiment depuis ses origines jusqu’à nos jours. Présentation des plans de rénovation Parking libre à la Place de La Bastide et à proximité

Presentation sur Bastide de Molières

© Xavier Lalinde