PRÉSENTATION OUVRAGE QUAND L’ACTIVITÉ MINIÈRE ANIMAIT NOS TERRITOIRES place du marché Mont Lozère et Goulet

Informations pratiques

Mont Lozère et Goulet

PRÉSENTATION OUVRAGE QUAND L’ACTIVITÉ MINIÈRE ANIMAIT NOS TERRITOIRES

place du marché Le Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 09:00:00

fin : 2026-08-21 12:30:00

Date(s) :

2026-08-21

De 9H à 12H30 sur le marché du Bleymard, présentation dédicace de l’ouvrage Quand l’activité minière animait nos territoires de Jean-Louis MAURIN

Dans ce territoire parcouru par de nombreuses failles, les dépôts minéraux ont été nombreux et variés. A la recherche d’affleurements de galène, les habitants de certains secteurs.

De 9H à 12H30 sur le marché du Bleymard, présentation dédicace de l’ouvrage Quand l’activité minière animait nos territoires de Jean-Louis MAURIN

Dans ce territoire parcouru par de nombreuses failles, les dépôts minéraux ont été nombreux et variés (minerais de plomb, zinc, fer, manganèse ou cuivre, baryte, fluorine). A la recherche d’affleurements de galène, les habitants de certains secteurs (Allenc, Mont Lozère) se transformaient, en période hivernale, en exploitants d’alquifoux. .

place du marché Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 46 87 30

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English :

From 9:00 a.m. to 12:30 p.m. at the Bleymard Market, a book presentation and signing for When Mining Brought Life to Our Regions by Jean-Louis MAURIN

In this region crisscrossed by numerous faults, mineral deposits have been numerous and varied. In search of galena outcrops, residents of certain areas.

L’événement PRÉSENTATION OUVRAGE QUAND L’ACTIVITÉ MINIÈRE ANIMAIT NOS TERRITOIRES Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-08-12 par 48-OT Mont Lozere