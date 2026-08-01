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PRÉSENTATION OUVRAGE QUAND L’ACTIVITÉ MINIÈRE ANIMAIT NOS TERRITOIRES place du marché Mont Lozère et Goulet

vendredi 21 août 2026 · place du marché · Mont Lozère et Goulet

PRÉSENTATION OUVRAGE QUAND L’ACTIVITÉ MINIÈRE ANIMAIT NOS TERRITOIRES place du marché Mont Lozère et Goulet

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
place du marché
Adresse
Le Bleymard
Ville
48190 Mont Lozère et Goulet
Département
Lozère
Tarif
Gratuit Demi-journée

Mont Lozère et Goulet

PRÉSENTATION OUVRAGE QUAND L’ACTIVITÉ MINIÈRE ANIMAIT NOS TERRITOIRES

place du marché Le Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 09:00:00
fin : 2026-08-21 12:30:00

Date(s) :
2026-08-21

De 9H à 12H30 sur le marché du Bleymard, présentation dédicace de l’ouvrage Quand l’activité minière animait nos territoires de Jean-Louis MAURIN
Dans ce territoire parcouru par de nombreuses failles, les dépôts minéraux ont été nombreux et variés. A la recherche d’affleurements de galène, les habitants de certains secteurs.
De 9H à 12H30 sur le marché du Bleymard, présentation dédicace de l’ouvrage Quand l’activité minière animait nos territoires de Jean-Louis MAURIN
Dans ce territoire parcouru par de nombreuses failles, les dépôts minéraux ont été nombreux et variés (minerais de plomb, zinc, fer, manganèse ou cuivre, baryte, fluorine). A la recherche d’affleurements de galène, les habitants de certains secteurs (Allenc, Mont Lozère) se transformaient, en période hivernale, en exploitants d’alquifoux.   .

place du marché Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 46 87 30 

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English :

From 9:00 a.m. to 12:30 p.m. at the Bleymard Market, a book presentation and signing for When Mining Brought Life to Our Regions by Jean-Louis MAURIN
In this region crisscrossed by numerous faults, mineral deposits have been numerous and varied. In search of galena outcrops, residents of certain areas.

L’événement PRÉSENTATION OUVRAGE QUAND L’ACTIVITÉ MINIÈRE ANIMAIT NOS TERRITOIRES Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-08-12 par 48-OT Mont Lozere

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