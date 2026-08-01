PRÉSENTATION OUVRAGE QUAND L’ACTIVITÉ MINIÈRE ANIMAIT NOS TERRITOIRES place du marché Mont Lozère et Goulet
vendredi 21 août 2026 · place du marché · Mont Lozère et Goulet
Informations pratiques
Mont Lozère et Goulet
PRÉSENTATION OUVRAGE QUAND L’ACTIVITÉ MINIÈRE ANIMAIT NOS TERRITOIRES
place du marché Le Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 09:00:00
fin : 2026-08-21 12:30:00
Date(s) :
2026-08-21
De 9H à 12H30 sur le marché du Bleymard, présentation dédicace de l’ouvrage Quand l’activité minière animait nos territoires de Jean-Louis MAURIN
Dans ce territoire parcouru par de nombreuses failles, les dépôts minéraux ont été nombreux et variés. A la recherche d’affleurements de galène, les habitants de certains secteurs.
De 9H à 12H30 sur le marché du Bleymard, présentation dédicace de l’ouvrage Quand l’activité minière animait nos territoires de Jean-Louis MAURIN
Dans ce territoire parcouru par de nombreuses failles, les dépôts minéraux ont été nombreux et variés (minerais de plomb, zinc, fer, manganèse ou cuivre, baryte, fluorine). A la recherche d’affleurements de galène, les habitants de certains secteurs (Allenc, Mont Lozère) se transformaient, en période hivernale, en exploitants d’alquifoux. .
place du marché Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 46 87 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
From 9:00 a.m. to 12:30 p.m. at the Bleymard Market, a book presentation and signing for When Mining Brought Life to Our Regions by Jean-Louis MAURIN
In this region crisscrossed by numerous faults, mineral deposits have been numerous and varied. In search of galena outcrops, residents of certain areas.
L’événement PRÉSENTATION OUVRAGE QUAND L’ACTIVITÉ MINIÈRE ANIMAIT NOS TERRITOIRES Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-08-12 par 48-OT Mont Lozere
À voir aussi à Mont Lozère et Goulet (Lozère)
- LES ATELIERS DU NUMÉRIQUE DÉBUTANT SMARTPHONE ET TABLETTE Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 17 août 2026
- LEVEZ LE PIED SUR LE MONT LOZERE BIATHLON D’ETE Mont Lozère et Goulet 18 août 2026
- CONSULTATION NATUROPATHE Station thermale Mont Lozère et Goulet 18 août 2026
- SÉANCE DÉDICACE DANIÈLE MASSARDI médiathèque Mont Lozère et Goulet 18 août 2026
- INITIATION AU TIR À L’ARC Terrain de tennis, face à la gendarmerie Mont Lozère et Goulet 18 août 2026