Présentation THE GRANDMASTER, Le Sélect, Antony

Présentation THE GRANDMASTER Lundi 23 mars, 20h30 Le Sélect Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-23T20:30:00+01:00 – 2026-03-23T23:30:00+01:00

Fin : 2026-03-23T20:30:00+01:00 – 2026-03-23T23:30:00+01:00

Présentation Ciné-Mémoire

Le Sélect 10, avenue de la Division Leclerc, Antony Antony 92160 Hauts-de-Seine Ile-de-France

Ciné-mémoire Le Sélect Présentation THE GRANDMASTER