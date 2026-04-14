Présentation « Un designer au lycée avec Teresa Sdralevich », Musée des arts décoratifs et du design, Bordeaux

Présentation « Un designer au lycée avec Teresa Sdralevich » Samedi 23 mai, 18h00 Musée des arts décoratifs et du design Gironde

Dernier accès 23h30. Rendez-vous dans le Pavillon et la cour intérieure du musée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Restitution de ce projet d’éducation artistique et culturelle qui a permis à des lycéens de se familiariser avec le design graphique et de produire des affiches en écho à la Journée internationale des droits des femmes.

Musée des arts décoratifs et du design 39 Rue Bouffard, 33000 Bordeaux, France Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine +33556101400 https://madd-bordeaux.fr On a tenté de retrouver l’atmosphère d’une maison particulière à Bordeaux au XVIIIe siècle, par l’acquisition puis la mise en valeur des éléments qui constituent le patrimoine bordelais en matière d’arts décoratifs (mobilier, céramique, orfèvrerie, verrerie…). Trois « period room » évoquent l’opulence des intérieurs bourgeois bordelais des XVIIIe et XIXe siècles. Quatre petits salons, situés dans l’aile des communs, traités dans le goût du XIXe siècle, sont consacrés à la collection Jeanvrot sur les Bourbons de la Restauration. Le 2e étage présente le XIXe siècle à travers les œuvres des manufactures de Johnston et Vieillard, ainsi que le mobilier des frères Bonie. Les années 1930 sont abordées avec les céramiques de René Buthaud, les œuvres graphiques de Dupas et Delorme, ainsi que le travail de l’ébéniste bordelais Triboy. Enfin, la collection « Design » commence par les années 1950 avec les œuvres du groupe Memphis, de Roland Daraspe et autres artistes.

Restitution de ce projet d’éducation artistique et culturelle qui a permis à des lycéens de se familiariser avec le design graphique et de produire des affiches en écho à la Journée internationale…

©Teresa Sdralevich