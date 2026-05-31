Présents, Musée Nicéphore Niépce, Chalon-sur-Saône

Présents 3 juillet – 31 décembre 2027 Musée Nicéphore Niépce Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-07-03T10:00:00+02:00 – 2027-07-03T13:00:00+02:00

Fin : 2027-12-31T14:00:00+01:00 – 2027-12-31T17:45:00+01:00

La Conserverie de Metz et le musée Niépce proposent de mettre la photographie de famille à l’honneur à travers une collecte d’images auprès du grand public et une restitution de cette collecte sous la forme d’une exposition poétique, scénarisée par Anne Delrez (artiste et commissaire).

Tout au long de l’année, la collecte aura lieu dans plusieurs lieux de France, dont le musée Niépce. Venez déposer vos photographies de famille pour les numériser. Une seule condition : qu’une photographie figure dans votre photographie.

Six expositions auront lieu dans six espaces différents en France de septembre 2026 à janvier 2028, chacune se voyant augmentée des nouvelles contributions. L’exposition de clôture du bicentenaire sera présentée au musée Niépce avec la totalité de la collecte.

La collecte de La Conserverie propose de rendre hommage à la photographie réalisée, puis conservée, regardée, aimée, savourée et re-photographiée. Elle sera présentée jusqu’au 23 janvier 2028.

Musée Nicéphore Niépce 28 Quai des Messageries, 71100 Chalon-sur-Saône, France Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33385484198 https://www.museeniepce.com Depuis sa création dans cette ville en 1972, le musée Nicéphore Niépce s’est donné pour objectif de collecter le “photographique” : œuvres historiques et artistiques, fonds d’atelier de photographes ou d’agences de presse, photographies d’amateurs ou familiales, appareils photographiques, objets du quotidien…

Le musée Nicéphore Niépce conserve aujourd’hui plus de 4 000 000 de photographies, couvrant tous les champs de la photographie, de son invention par Nicéphore Niépce au smartphone, de la revue illustrée aux diapositives, de la planche contact à l’agrandisseur. Le “photographique” y est conservé et présenté dans toute sa diversité, les collections du musée étant représentatives de la nature du médium et de l’exhaustivité des pratiques.

Alors que la photographie est partout, le rôle du musée Nicéphore Niépce est de conserver, mais aussi d’étudier, d’analyser et de restituer le rapport que chacun entretient avec le médium photographique. Dépose bus face au musée, parking souterrain du centre ville à 3 mn, piste cyclable.

La Conserverie de Metz et le musée Niépce proposent de mettre la photographie de famille à l’honneur à travers une collecte d’images auprès du grand public et une restitution de cette collecte sous …

© La Conserverie © Fernanda