« Présents ou absents : le monde des morts à l’âge du Bronze », par Mafalda Roscio, Musée Savoisien, Chambéry

« Présents ou absents : le monde des morts à l’âge du Bronze », par Mafalda Roscio Samedi 13 juin, 16h00 Musée Savoisien Savoie

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T16:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T16:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Les sépultures sont une source précieuse pour la compréhension des sociétés anciennes. Elles permettent d’interroger la place des défunts au sein des communautés, l’organisation sociale, les croyances et la diversité des gestes et pratiques funéraires : architecture des tombes, traitement du corps, dépôts d’objets et pratiques rituelles. L’âge du Bronze est marqué par d’importantes transformations sociales et économiques. L’étude des nécropoles révèle des traditions variées qui évoluent au fil du temps et des échanges. À travers un panorama général enrichi d’exemples issus de Rhône-Alpes et de France orientale, cette conférence montrera comment les vestiges funéraires renseignent autant sur les morts que sur les sociétés des vivants.

Cette conférence de Mafalda Roscio, université de Lille, est proposée par le Musée Savoisien dans le cadre de l’événement Archéo Mania. Elle se déroulera dans la salle Pantaléon Costa de Beauregard, au rez-de-chaussée du Musée Savoisien.

Musée Savoisien Place de la Métropole, 73000 Chambéry, France Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33456424343 http://www.musee-savoisien.fr Collections à caractère régional, centrées sur l’histoire originale de Chambéry et de la Savoie. L’archéologie évoque les agriculteurs et artisans qui vivaient il y a 3.000 ans sur les rives du lac du Bourget ainsi que l’époque gallo-romaine. Le Moyen Âge est représenté par un fonds exceptionnel de Primitifs et de sculptures ainsi que par les peintures murales de Cruet (fin XIIIe siècle). Le parcours historique se poursuit dans les salons (XVIe-XVII) et par le fonds remarquable du médaillier de Savoie. Une approche ethnologique évoque la société agropastorale traditionnelle de la montagne. Accès en train, vélo, à pied, en voiture. Parkings à proximité.

Quatre conférences sont programmées durant le week-end pour approfondir votre découverte de l’âge du Bronze.

Sépulture de la fin de l’âge du Bronze, site de Genevray, Thonon-les-Bains (Haute-Savoie) © C. Landry, Inrap, 2014