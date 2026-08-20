Préservons la biodiversité : du Parc Floral à la Réserve Ecologique des Barails, Bordeaux – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription, Bordeaux
vendredi 9 octobre 2026 · Bordeaux - Lieu de départ communiqué par l'association à l'inscription · Bordeaux
Informations pratiques
Préservons la biodiversité : du Parc Floral à la Réserve Ecologique des Barails Vendredi 9 octobre, 14h00 Bordeaux – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Gironde
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-09T14:00:00+02:00 – 2026-10-09T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-09T14:00:00+02:00 – 2026-10-09T17:00:00+02:00
Issu de la fusion du parc floral et du Bois de Bordeaux, ce parc a évolué depuis les années 1970 jusqu’à devenir, en 2018, la Réserve écologique des Barails. Aujourd’hui intégré à la trame verte métropolitaine, il illustre les actions menées pour concilier accueil du public, cadre réglementaire et préservation de la biodiversité.
Précision : Des chaussures adaptées sont recommandées, le terrain pouvant être humide et boueux par endroits.
Balade initialement prévue le 2 octobre reportée au vendredi 9 octobre
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A. Sibelait Bordeaux Métropole
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