Presque vernissage de juin La Galerie Miniature Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Presque vernissage de juin

Samedi 6 juin 2026 de 18h à 20h. La Galerie Miniature Ancien kiosque à journaux Bellegarde Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 18:00:00

fin : 2026-06-06 20:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Un presque vernissage c’est la rencontre conviviale entre les artistes exposants de La Galerie Miniature et le public.

A l’occasion de sa nouvelle exposition, La Galerie Miniature organise son presque vernissage mensuel samedi 6 juin dès 18h. L’occasion de rencontrer une partie des artistes exposants : Caroline Ortega, Véronique Esterni, Annie Vandemalle, Emmanuelle de Rosa et Didier Gianella, mais aussi de découvrir cette galerie associative et alternative unique à Aix-en-Provence, ainsi que les travaux des autres artistes : Anouk Rugueu, Jean-Marie Jénot, Bhéatrice Chanard, Maï, Serendipity Liche, Krisez, Jacqueline Reynier, Jean-Marie Jénot et Corinne Pirault. .

La Galerie Miniature Ancien kiosque à journaux Bellegarde Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur automatikart@gmail.com

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English :

A vernissage is a convivial encounter between La Galerie Miniature’s exhibiting artists and the public.

L’événement Presque vernissage de juin Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme d’Aix en Provence