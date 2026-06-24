Press St(ART), du pinceau au pixel Médiathèque Luce Courville Nantes
Press St(ART), du pinceau au pixel Médiathèque Luce Courville Nantes samedi 26 septembre 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-26 – 17:00
Gratuit : oui Réservation conseillée Adulte, Tout public
Dans le cadre de Nantes Digital WeekConférence par Diane Gouard, historienne de l’artAvez-vous pensé que le gorille de Frémiet pouvait avoir inspiré Donkey Kong et que les mosaïques antiques avaient servi de modèle au jeu Tetris ? L’art est aussi ludique et il est facile de se laisser prendre au jeu d’œuvres cinétiques ou algorithmiques.
Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300
02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/ 02 40 41 53 50 https://agents.eservices-metropole.nantes.fr//ma-bibliotheque/bm-detail-evenement/mediatheque-luce-courville-press-start-du-pinceau-au-pixel-26092026-1600/
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