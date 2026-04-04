PRESTATION RUSH PARIS LA DEFENSE ARENA Nanterre
PRESTATION RUSH PARIS LA DEFENSE ARENA Nanterre vendredi 19 février 2027.
PRESTATION RUSH Début : 2027-02-19 à 20:00. Tarif : – euros.
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PARIS LA DEFENSE ARENA LES JARDINS DE L’ARCHE 92000 Nanterre 92
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