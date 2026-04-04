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PRESTATION RUSH PARIS LA DEFENSE ARENA Nanterre

PRESTATION RUSH PARIS LA DEFENSE ARENA Nanterre

PRESTATION RUSH PARIS LA DEFENSE ARENA Nanterre vendredi 19 février 2027.

Lieu : PARIS LA DEFENSE ARENA

Adresse : LES JARDINS DE L'ARCHE

Ville : 92000 Nanterre

Département : 92

Début : 2027-02-19

Fin : 2027-02-19

Heure de début : 20:00

PRESTATION RUSH Début : 2027-02-19 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

PARIS LA DEFENSE ARENA LES JARDINS DE L’ARCHE 92000 Nanterre 92

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