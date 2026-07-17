Prétextes, théâtre de la rousselle, Bordeaux

Informations pratiques

Prétextes 18 et 20 décembre théâtre de la rousselle Gironde

TP: 17€ / TR : 14€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-18T20:30:00+01:00 – 2026-12-18T22:00:00+01:00

Fin : 2026-12-20T17:00:00+01:00 – 2026-12-20T19:00:00+01:00

Théâtre dans le théâtre

Public : Tout public à partir de 13 ans

Durée : 1h40

Nous sommes dans un théâtre… Réel et imaginaire…

Une compagnie constituée de sept personnages venus tous d’horizons différents, travaille d’arrache pieds pour monter une pièce : « Le Songe d’une nuit d’été » de W. Shakespeare. Un spectacle fait de répétitions à vue.

Le tout raconté par un acteur-conteur qui joue tout sans décor et se joue du théâtre dans le théâtre… Cf Shakespeare.

Prétexte à mettre en abîme le processus de création d’une compagnie, la vie d’une troupe, les aléas des relations humaines, la recherche épique des acteurs voulant jouer Shakespeare, leurs enquêtes…

Le rire est au rendez vous, mais pas seulement. La beauté, la tragédie, la vertu, les vices… Bref, l’humanité. Tout ce qui nous fait aimer Shakespeare… Et surtout le théâtre en général.

infos, photos et teaser du spectacle : https://www.enchantiertheatre.fr/nos-spectacles/pretextes/

théâtre de la rousselle 77 rue de la rousselle 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 0615064693 https://www.larousselle.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetreduc.com/spectacle/pretextes-410326 »}] [{« link »: « https://www.enchantiertheatre.fr/nos-spectacles/pretextes/ »}] Petit théâtre intimiste en plein coeur de Bordeaux.

Théâtre dans le théâtre

Enchântier Théâtre