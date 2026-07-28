Prima la Vita, film de Francesca Comencini au Carreau du Temple Le Carreau du Temple Paris

Informations pratiques

Le film

Synopsis : Un père et sa fille habitent les mondes de l’enfance. Il lui parle avec respect et sérieux, comme à une grande personne, il l’entraîne dans des univers magiques débordants de vie et d’humanité. Il est le grand cinéaste de l’enfance et travaille sur Pinocchio. Un jour, la petite fille devient une jeune femme et l’enchantement disparaît.

Rencontre

La projection sera suivie d’une rencontre / débat avec des professionnel·les ayant participé aux films : réalisateur·rices, acteur·rices, décorateur·rices…

En savoir plus sur le film :

Le film est annoncé en 2021 sous le titre de travail Prima la vita, poi il cinema. Le tournage commence à Rome à la fin du mois d’août 2023.

Le film a remporté de multiples récompenses aux Rubans d’argent 2025 : Meilleur film, Meilleur scénario, Meilleure actrice pour Romana Maggiora Vergano, Meilleur acteur pour Fabrizio Gifuni et meilleur directeur de casting. Il a également été diffusé dans la sélection officielle, hors compétition du Festival de Venise 2024.

En partenariat avec CinéCaro

Prima la vita a la fraîcheur, l’urgence d’un premier film. Le Figaro,

Une jeune femme décide de mentir à son père afin de ne pas mettre en péril la relation privilégiée qu’elle entretient avec lui depuis son enfance.

Le mardi 01 juin 2027

de 19h30 à 21h20

payant

5€ à 10€ – Gratuit avec la Carte Carreau

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-06-01T22:30:00+02:00

fin : 2027-06-02T00:20:00+02:00

Date(s) : 2027-06-01T19:30:00+02:00_2027-06-01T21:20:00+02:00

Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris

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