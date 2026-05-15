Holiday Ghosts SUPERSONIC Paris

HOLIDAY GHOSTS (22h30)

(Indie rock – Falmouth, UK)

Holiday Ghosts – un quatuor prolifique composé de musiciens et d’amis qui insufflent à leurs enregistrements et à leurs concerts inoubliables une énergie brute et entraînante, qui fait bouger les hanches et secouer la tête. Le résultat est pur et brut, sans complexe et sans concession. La batteuse Katja Rackin et le guitariste Sam Stacpoole se partagent le chant principal ; leurs voix s’unissent en un tout harmonieux, souvent rejointes par le guitariste rythmique Ben Nightingale et soutenues par les grooves de basse sobrement simples de Morgan Lloyd-Mathews. Appelez ça du garage, du jangly, du rock’n’roll, de l’indie, du punk, de la pop, appelez ça comme vous voulez.

Depuis la création du groupe, ils se sont produits sur des scènes emblématiques à travers le Royaume-Uni et l’Europe, du Latitude Festival à Left Of The Dial, de Dot to Dot à Misty Fields, des Pyrénées aux chapelles de Chester. Ils ont tourné avec des groupes de premier plan tels que WITCH, BODEGA, Shannon & The Clams, Juan Wauters, Black Lips, The Bug Club et bien d’autres ; ils ont reçu des éloges unanimes de la part de la presse (KEXP, Brooklyn Vegan, The Guardian, The Independent, Stereogum, DIY, So Young, The Line Of Best Fit, Clash, Gigwise et bien d’autres), et ont été régulièrement mis à l’honneur par BBC 6 Music, avec leur rubrique « Album of the Day » et des interviews en direct. Avec des mélodies entraînantes, des paroles enflammées, des guitares endiablées et un esprit punk DIY, Holiday Ghosts a consolidé sa place sur la scène musicale britannique et a de grands projets pour l’année à venir.

https://holidayghosts.bandcamp.com/music

https://youtu.be/_IWbc7VaQbg?si=8bE7eStZnr73ow_F

La suite de la programmation arrive très vite !

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Vendredi 21 Août 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

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SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Cette soirée plaira aux fans de… Jonathan Richman, The Beach Boys & The Feelies

Le vendredi 21 août 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-21T22:00:00+02:00

fin : 2026-08-22T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-21T19:00:00+02:00_2026-08-21T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

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