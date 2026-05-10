PRINCE NIENGUET-ROGER / Traverse ateliers d’art-exprim Paris

Dessin, Photographie, Installation, Performance, Exposition.

Traverse est une exposition née de la rencontre entre plusieurs trajectoires, personnelles, géographiques et artistiques, développée par l’artiste Prince Nienguet-Roger dans le cadre d’une résidence menée avec art-exprim en 2025. Elle prend la forme d’un espace d’archives sensible, qui documente et restitue une expérience d’atelier de sérigraphie itinérant, conçu comme un lieu de création collective, de transmission et de réflexion autour de la notion d’itinérance.

Au cœur du projet, la sérigraphie agit comme un véritable catalyseur. Accessible et reproductible, ce médium permet de donner forme aux récits, aux mémoires et aux vécus des participants. Chaque impression devient une trace tangible, une empreinte laissée au fil des déplacements. De lieu en lieu (centres sociaux, espaces publics, centre d’hebergement) les ateliers s’adaptent aux contextes, s’ancrent dans les territoires et créent des liens entre les individus, leurs histoires et leur environnement.

L’exposition s’inscrit également dans une démarche autobiographique. Née à Brazzaville et arrivée à Paris durant l’enfance, l’artiste interroge son propre parcours fait de passages, de déplacements et de frontières, visibles ou invisibles. Cette expérience intime nourrit une réflexion plus large sur les mobilités physiques et mentales, et sur la manière dont elles façonnent les identités.

Traverse propose ainsi une mise en récit de cette itinérance partagée, à travers des images, des textes et des productions issues des ateliers. L’espace d’exposition est pensé comme un atelier idéal, reconstitué et réactivable, où cohabitent souvenirs personnels (photographies, documents, livres, musiques) et traces collectives. Un dialogue s’instaure entre mémoire intime et mémoire commune, brouillant les frontières entre individuel et collectif.

Les oeuvres présentés prolongent cette dynamique de circulation. Ils invitent les visiteurs à devenir à leur tour porteurs de ces récits, participant à une œuvre en mouvement, en constante transformation. Traverse devient alors un espace vivant, où la mémoire se partage, se déplace et continue de s’écrire au fil des rencontres.

En partenariat avec art-exprim.

Avec le soutien de la mairie du 18e et la Ville de Paris.

Commissariat de art-exprim.

L’ exposition Traverse explore l’itinérance via la sérigraphie.

Le samedi 06 juin 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T23:00:00+02:00

ateliers d’art-exprim 87, rue marcadet 75018 Paris



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