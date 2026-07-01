PRINCE OF DARKNESS, Carré Sam, Boulogne-sur-Mer

Informations pratiques

PRINCE OF DARKNESS Jeudi 5 novembre, 19h00 Carré Sam Pas-de-Calais

Tarifs : 6/5€ – A partir de 6 ans – Apéritif offert à l’issue – Assis – En vente en ligne + à la Boutique Billetterie du Théâtre Monsigny – Tel : 03.21.87.37.15 – Du ma. au ven. 14h/18h et le sam. 10h/13h et 14h/18h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-05T19:00:00+01:00 – 2026-11-05T20:30:00+01:00

Fin : 2026-11-05T19:00:00+01:00 – 2026-11-05T20:30:00+01:00

Un concert-conférence en hommage à Ozzy.

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Une création originale de et avec François Malfoy, Gianni Leone, Jean-Philippe Ramette et Damien Bloquel

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« Prince of Darkness » est un voyage sonore entre conférence et concert, qui retrace de façon chronologique à la fois la vie tumultueuse et l’oeuvre d’Ozzy Osbourne et l’histoire du heavy metal.

Des galères du début aux succès internationaux, des riffs lourds et fondateurs de Black Sabbath aux sommets de sa carrière solo, (re)découvrez ce personnage excessif qui a un jour mordu une chauve-souris sur scène (en pensant qu’il s’agissait d’un jouet en plastique !), artiste visionnaire, considéré comme le parrain du métal et dont la musique a indéniablement fait évoluer les musiques actuelles et inspiré nombres de groupes et de musiciens.

Carré Sam Place d’Argentine 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Apéro-spectacle // Concert conférence heavy métal

DR