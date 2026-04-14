Princesse Mononoké – Cinéma & conférence, Studio 43, Dunkerque
Princesse Mononoké – Cinéma & conférence, Studio 43, Dunkerque jeudi 30 avril 2026.
Princesse Mononoké – Cinéma & conférence Jeudi 30 avril, 19h30 Studio 43 Nord
Classique : 8€ I Étudiant.e.s, demandeur.euse.s d’emploi, RSA : 5.20€ I Moins de 14 ans : 5€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-30T19:30:00+02:00 – 2026-04-30T22:00:00+02:00
Fin : 2026-04-30T19:30:00+02:00 – 2026-04-30T22:00:00+02:00
La Dame de Shanghai
de Hayao Miyazaki
Japon I 2000 I 2h15 I vostf
Japon, XVe siècle. Jadis protégée par des animaux géants, la forêt se dépeuple à cause de l’homme. Blessé par un sanglier rendu fou par les démons, le jeune guerrier Ashitaka quitte les siens et part à la recherche du dieu-cerf qui seul pourra défaire le sortilège qui lui gangrène le bras. Au cours de son voyage, Ashitaka rencontre Lady Eboshi, à la tête d’une communauté de forgerons, qui doit se défendre contre ceux qui lui reprochent de détruire la forêt pour alimenter ses forges. Parmi ses pires ennemis se trouve San, une jeune fille sauvage élevée par des loups, aussi appelée « Princesse Mononoké », la princesse des spectres…
Cet événement est présenté en résonance avec l’exposition Alfred Manessier, sonder le monde
En partenariat avec le LAAC
Studio 43 19, rue des Fusiliers Marins Dunkerque 59140 Nord Nord [{« type »: « link », « value »: « https://dunkerquestudio43.cine.boutique/media/1996?tab=soon&title=PRINCESSE+MONONOKE&visanumber=98955&showId=27653 »}]
Film suivi d’une conférence de Thierry Cormier autour du paysage au cinéma Studio 43 Conférence
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