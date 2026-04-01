Mézières-en-Brenne

Printemps à la Ferme à la pisciculture

2 étang de Cousin Mézières-en-Brenne Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-25 11:00:00

fin : 2026-04-25 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Cet événement se déroule chaque année en d’avril. Les fermes participantes, engagées dans une démarche d’Agriculture Durable, ouvrent leurs portes au grand public. Les agriculteurs vous feront découvrir leurs fermes, leurs activités et déguster leurs produits.Familles

Visites de la ferme aquacole, des étangs et découverte du métier de pisciculteur en brenne. Vente de rillettes et truites vivantes. .

2 étang de Cousin Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 6 31 66 24 89 alexis.boely@wanadoo.fr

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English :

This event takes place every year in April. Participating farms committed to sustainable agriculture open their doors to the general public. Farmers will show you around their farms, their activities and taste their products.

L’événement Printemps à la Ferme à la pisciculture Mézières-en-Brenne a été mis à jour le 2026-04-15 par Destination Brenne