Printemps de la Photo et des Arts de Romorantin Romorantin-Lanthenay
Printemps de la Photo et des Arts de Romorantin Romorantin-Lanthenay vendredi 29 mai 2026.
Romorantin-Lanthenay
Printemps de la Photo et des Arts de Romorantin
La Fabrique Normant Romorantin-Lanthenay Loir-et-Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-29
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-29
Printemps de la Photoet des Arts.
Le festival photographique et artistique de Sologne qui vous fait voyager et apprendre par la variété des thématiques représentées animalier d’ici et d’ailleurs, portrait des mondes, paysages, modes de vie, architecture, … par les techniques photographiques utilisées macro, pause longue, sur-ex, noir et blanc, … par la présence des artistes tout au long du festival et bien évidemment la possibilité de dialoguer avec eux sur leur travail, leur technique, leur parcours, et enfin par les ateliers et conférences proposés au public tout au long du week-end
Le seul festival en Sologne qui a eu l’audace de réunir photographes, peintres et sculpteurs dans un même lieu de plus de 4.000 m2, la Fabrique Normant de Romorantin. .
La Fabrique Normant Romorantin-Lanthenay 41200 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 76 43 89 printemps.photo41@gmail.com
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English :
Printemps de la Photographie et des Arts.
L’événement Printemps de la Photo et des Arts de Romorantin Romorantin-Lanthenay a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Sologne Côté Sud
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