Printemps des petites pouces Atelier Eveil musical Médiathèque intercommunale Montélimar

Printemps des petites pouces Atelier Eveil musical

Médiathèque intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Partageons ensemble chants et jeux de voix, mouvements du bout des pieds aux bout des doigts, des instruments pour toutes les mains,…Tous les sens en éveil pour prendre goût à la musique !

.

Médiathèque intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Let’s share songs and voice games, movements from toe to fingertips, instruments for all hands… All the senses awakened to get a taste for music!

L’événement Printemps des petites pouces Atelier Eveil musical Montélimar a été mis à jour le 2026-01-29 par Montélimar Tourisme Agglomération