Printemps des petites pouces Atelier Eveil musical Médiathèque intercommunale Montélimar samedi 14 mars 2026.
Médiathèque intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar Drôme
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
2026-03-14
Partageons ensemble chants et jeux de voix, mouvements du bout des pieds aux bout des doigts, des instruments pour toutes les mains,…Tous les sens en éveil pour prendre goût à la musique !
Médiathèque intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr
English :
Let’s share songs and voice games, movements from toe to fingertips, instruments for all hands… All the senses awakened to get a taste for music!
