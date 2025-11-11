Printemps des Poètes à Figeac, rencontre avec Cécile A. Holdban, musée Champollion Figeac

Printemps des Poètes à Figeac, rencontre avec Cécile A. Holdban, musée Champollion

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-03-15 11:00:00

fin : 2026-03-15

2026-03-15

À l’occasion du Printemps des poètes, le musée s’associe à l’association Les Nuits & les Jours de Querbes pour accueillir Cécile A. Holdban et vous invite à une rencontre-lecture qui sera suivie d’un moment convivial. .

