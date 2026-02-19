Printemps des poètes Liberté ! (En deux parties) Centre d’art contemporain de Lacoux Cacl Plateau d’Hauteville
Centre d’art contemporain de Lacoux Cacl Ancienne école mairie Plateau d’Hauteville Ain
Tarif : 5 – 5 – EUR
Prix libre
Début : 2026-03-14 14:00:00
fin : 2026-03-14 15:00:00
2026-03-14
Printemps des poètes en deux parties
1 Musique et poésie au Centre d’art contemporain de Lacoux.
2 Au cinéma le Novelty à Hauteville Bertrand Dezoteux Harmonie, Behind the Soup, Nelson Pillonel et Benoît Casot Concert
Centre d’art contemporain de Lacoux Cacl Ancienne école mairie Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 56 04 38 mediation.caclacoux@gmail.com
English :
Printemps des poètes in two parts:
1 Music and poetry at the Centre d’art contemporain de Lacoux.
2 At the Novelty cinema in Hauteville: Bertrand Dezoteux Harmonie, Behind the Soup, Nelson Pillonel and Benoît Casot Concert
