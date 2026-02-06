Printemps des Poètes Nyons

Printemps des Poètes

divers lieux Nyons Drôme

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-29

2026-03-13

Nous allons humer un vent de Liberté thématique nationale retenue cette année ! À Nyons aussi nous allons entendre parler, réciter, slammer, chanter la liberté, les libertés, avec un programme d’animations riches et variées.

divers lieux Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes philip.altier@gmail.com

English :

We’re going to breathe a breath of Freedom the national theme chosen this year! In Nyons, too, we’re going to hear people talking, reciting, slamming and singing about freedom and liberty, with a rich and varied program of events.

