Printemps des Poètes Nyons
Printemps des Poètes Nyons vendredi 13 mars 2026.
Printemps des Poètes
divers lieux Nyons Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-13
Nous allons humer un vent de Liberté thématique nationale retenue cette année ! À Nyons aussi nous allons entendre parler, réciter, slammer, chanter la liberté, les libertés, avec un programme d’animations riches et variées.
.
divers lieux Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes philip.altier@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
We’re going to breathe a breath of Freedom the national theme chosen this year! In Nyons, too, we’re going to hear people talking, reciting, slamming and singing about freedom and liberty, with a rich and varied program of events.
L’événement Printemps des Poètes Nyons a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale