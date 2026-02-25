Printemps des poètes Poèmes à fleur de murs Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos

Printemps des poètes Poèmes à fleur de murs

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos Landes

Les poèmes de Damy Cantarrieu, auteur tarnosien, s’affichent à la médiathèque. Des mots comme une invitation à s’arrêter, à prendre le temps et à laisser la poésie infuser le quotidien.

Présence de l’auteur le samedi 14, mardi 17 et mercredi 18 mars de 16h à 17h.

Tout public.

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque. .

