Printemps des poètes Poèmes à fleur de murs Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos
Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos Landes
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-18
2026-03-14
Les poèmes de Damy Cantarrieu, auteur tarnosien, s’affichent à la médiathèque. Des mots comme une invitation à s’arrêter, à prendre le temps et à laisser la poésie infuser le quotidien.
Présence de l’auteur le samedi 14, mardi 17 et mercredi 18 mars de 16h à 17h.
Tout public.
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque. .
Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 43
