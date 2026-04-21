Printemps du Numérique Rencontre ludique autour du numérique responsable Centre Social Moulins-Engilbert

Moulins-Engilbert

Printemps du Numérique Rencontre ludique autour du numérique responsable

Centre Social 11 Place Lafayette Moulins-Engilbert Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 14:00:00

fin : 2026-05-21 17:00:00

Date(s) :

2026-05-21

Dans le cadre du Printemps du Numérique, initié par le Conseil Départemental, en partenariat avec la CC Bazois Loire Morvan et la Mission Numérique du Pays Nivernais Morvan

Jeudi 21 mai de 14h à 16h à Moulins-Engilbert

Rencontre entre les clubs Informatique. De 14h à 16h au Centre Social, 11 place Lafayette. Tout public. Infos et inscriptions 06 32 73 57 07 l.jecker@missionnumerique.fr .

Centre Social 11 Place Lafayette Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 73 57 07 l.jecker@missionnumerique.fr

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English : Printemps du Numérique Rencontre ludique autour du numérique responsable

L’événement Printemps du Numérique Rencontre ludique autour du numérique responsable Moulins-Engilbert a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Rives du Morvan