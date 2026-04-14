Prix de la Mi-Septembre ZONE SOUS LE MOULIN Bletterans

Bletterans

Prix de la Mi-Septembre

ZONE SOUS LE MOULIN Chemin de Sous le Moulin Bletterans Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 12:00:00

fin : 2026-09-19 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Course cycliste Championnats du jura pour les catégories ACESS 1.2.3.4 et open 2.3 .

ZONE SOUS LE MOULIN Chemin de Sous le Moulin Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 48 74 41 accueil@electricite-favier.fr

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English : Prix de la Mi-Septembre

L’événement Prix de la Mi-Septembre Bletterans a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme JurAbsolu