Prix des Albums de conte et des recueils de contes Bibliothèque des Batignolles Paris

De nouveau cette année, nous participerons au Salon du livre de conte pendant le Festival Le Berceau du Merveilleux.

La Mairie du 17e, l’association Calliope et les trois bibliothèques du 17e arrondissement Batignolles, Colette Vivier et Edmond Rostand vous proposent de choisir votre titre préféré (catégorie Albums et/ou catégorie Recueils). Nous vous invitons à les découvrir et voter pour le conte de votre choix.

Le prix des lecteurs sera décerné à l’occasion du Salon du livre de Conte, le dimanche 27 septembre 2026 à 14h..

De nouveau cette année, nous participerons au Salon du livre de conte pendant le Festival Le Berceau du Merveilleux.

Du mardi 16 juin 2026 au samedi 12 septembre 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-16T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-13T01:59:59+02:00

Date(s) :

Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris

+33144691830 bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/



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