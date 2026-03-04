Prix des lecteurs 2026, Médiathèque Assia Djebar, Blanquefort

Prix des lecteurs 2026 Mardi 17 mars, 19h00 Médiathèque Assia Djebar Gironde

Gratuit, entrée libre

Soirée d’échanges autour de la sélection du Prix des lecteurs. En partenariat avec la médiathèque Assia Djebar et avec la librairie blanquefortaise L’envers et l’endroit.

Médiathèque Assia Djebar 4 rue docteur Castéra Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine

