Prix des lecteurs Scène en Grand Pic Saint-Loup Saint-Gély-du-Fesc

Informations pratiques

Saint-Gély-du-Fesc

Prix des lecteurs

Scène en Grand Pic Saint-Loup Avenue du Pic Saint-Loup Saint-Gély-du-Fesc Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-25 19:30:00

fin : 2026-11-25 21:30:00

Date(s) :

2026-11-25

En mai, la Communauté de communes a lancé le 4e Prix des lecteurs du Grand Pic Saint-Loup, en partenariat avec 18 bibliothèques et médiathèques du territoire. 3 livres sont en lice c’est à vous, lecteurs, de désigner votre livre favori !

Le Prix des Lecteurs du Grand Pic Saint-Loup vise à promouvoir la lecture et à valoriser la production littéraire en sélectionnant des ouvrages d’auteurs régionaux. Ce prix permet aux habitants de s’engager activement en votant pour les livres qui les ont le plus marqués, après une sélection réalisée par un comité de bibliothécaires du territoire. Il crée ainsi une dynamique de lecture collective, renforçant l’implication des habitants et mettant en avant le travail des bibliothécaires et des bénévoles. Cette remise de prix sera ainsi l’occasion de découvrir les talents littéraires locaux, tout en profitant des intermèdes musicaux swing proposés par le groupe Little Guinguette.

Sélection d’ouvrages 2026

L’étoile d’après • Charles AUBERT • Editeur Istya & Cie Editions

Les cinq sur la photo • Laurent LAGARDE • Editeur Eyrolles

L’ambre et le masque • Mireille PLUCHARD • Editeur Presses De La Cite

Vous avez jusqu’au samedi 14 novembre 2026 pour voter pour votre livre préféré dans les bibliothèques pour tous, bibliothèques municipales et médiathèques partenaires de l’opération. .

Scène en Grand Pic Saint-Loup Avenue du Pic Saint-Loup Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie +33 4 67 66 53 38 scene@ccgpsl.fr

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English :

In May, the Community of communes launched the 4th Readers’ Prize of the Grand Pic Saint-Loup, in partnership with 18 libraries and media libraries in the area. 3 books are in the running: it’s up to you, readers, to choose your favorite book!

L’événement Prix des lecteurs Saint-Gély-du-Fesc a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup