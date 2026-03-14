Procession des Pénitents Blancs

Esplanade des Pénitents Tence Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Venez assister à la procession des pénitents blancs qui défilent dans les rues de Tence pour l’Assomption. Procession à la vierge.

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Esplanade des Pénitents Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 37 55 74

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English :

Join the procession of white penitents as they parade through the streets of Tence for the Assumption. Procession to the Virgin Mary.

L’événement Procession des Pénitents Blancs Tence a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme du Haut-Lignon