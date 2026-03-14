Procession des Pénitents Blancs Tence
Procession des Pénitents Blancs Tence samedi 15 août 2026.
Procession des Pénitents Blancs
Esplanade des Pénitents Tence Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Venez assister à la procession des pénitents blancs qui défilent dans les rues de Tence pour l’Assomption. Procession à la vierge.
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Esplanade des Pénitents Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 37 55 74
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English :
Join the procession of white penitents as they parade through the streets of Tence for the Assumption. Procession to the Virgin Mary.
L’événement Procession des Pénitents Blancs Tence a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme du Haut-Lignon