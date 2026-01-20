Bal de la brocante Tence

Bal de la brocante

Place St Martin Tence Haute-Loire

Début : 2026-08-08 20:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Bal avec buvette et snacking sur place.

Place St Martin Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 47 04 81

English :

Ball with refreshment bar and snacks on site.

