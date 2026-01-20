Brocante Vide greniers Tence

Brocante Vide greniers

Début : 2026-08-09 04:00:00

fin : 2026-08-09 18:00:00

2026-08-09

Pas de réservation, venir le matin à partir de 4h ou la veille à partir de 18h. Tarifs exposants particuliers ou pro (hors alimentaire) 2€ le mètre linéaire.

Village Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 47 04 81 perriergeoffroy@gmail.com

No reservation, come in the morning from 4 am or the day before from 6 pm. Prices for private or professional exhibitors (excluding food): 2? per linear meter.

