Brocante Vide greniers Tence
Brocante Vide greniers Tence dimanche 9 août 2026.
Brocante Vide greniers
Village Tence Haute-Loire
Début : 2026-08-09 04:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00
2026-08-09
Pas de réservation, venir le matin à partir de 4h ou la veille à partir de 18h. Tarifs exposants particuliers ou pro (hors alimentaire) 2€ le mètre linéaire.
Village Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 47 04 81 perriergeoffroy@gmail.com
English :
No reservation, come in the morning from 4 am or the day before from 6 pm. Prices for private or professional exhibitors (excluding food): 2? per linear meter.
L’événement Brocante Vide greniers Tence a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme du Haut-Lignon