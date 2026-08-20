Production, circulation, diffusion. Les enjeux de la photographie de guerre au sein des institutions en France et à l’international, ECPAD Fort d’Ivry-sur-Seine, Ivry-sur-Seine

Informations pratiques

Production, circulation, diffusion. Les enjeux de la photographie de guerre au sein des institutions en France et à l’international Mardi 1 juin 2027, 09h00 ECPAD Fort d’Ivry-sur-Seine Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-01T09:00:00+02:00 – 2027-06-01T19:00:00+02:00

Fin : 2027-06-01T09:00:00+02:00 – 2027-06-01T19:00:00+02:00

Thème : La France vous a offert la photographie. Vous qui en êtes les gardiens, les utilisateurs, comment l’avez-vous conservée, sauvée, commandée, diffusée, valorisée du XIXe au XXIe siècle ?

Photographie & Guerre : Second opérateur culturel de l’État, le ministère des Armées conserve un patrimoine photographique exceptionnel. Depuis les origines de la photographie, les fonds de l’Établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense (ECPAD), du musée de l’Armée et du Service historique de la Défense, témoignent du fait militaire, dont les conflits contemporains. Du 1er au 3 juin 2027, ce colloque vise à faire dialoguer, discuter et mettre en perspective des expériences françaises et étrangères.

Propos :

Le rayonnement de la France dans le monde est marqué par des inventions toujours pérennes. Le bicentenaire de la photographie et son usage universel vont être commémorés au niveau international. Dans ce concert de célébrations, l’influence culturelle française (soft power) ne manquera pas de se manifester. Les institutions françaises, et en particulier l’Établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense (ECPAD), le service historique de la Défense et le musée de l’Armée, mettront en lumière la richesse, la diversité et la pluralité de leurs fonds et collections. Différents, ils n’en sont pas moins complémentaires. L’accueil de confrères étrangers – conservateurs, historiens ou directeurs -, sera l’occasion de rencontres et d’échanges fructueux.

L’ingénierie patrimoniale et l’expertise culturelle des personnels aux nombreuses et diverses spécialisations – archives et musées – s’inscrivent dans des pratiques fondées sur des collections importantes et inaliénables, de la pièce muséale aux masses des archives. Les savoir-faire et les hautes compétences qui président à leur enrichissement, conservation et valorisation, seront mis en valeur lors du colloque.

Conception, organisation :

Le colloque est proposé par deux universitaires, historiennes de la photographie :

– Françoise Denoyelle, Professeure des universités émérite ENS Louis-Lumière, chercheure associée au Centre d’Histoire Sociale des mondes contemporains (Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne/CNRS), auteure d’une trentaine d’ouvrages, dont La photographie d’actualité et de propagande sous le régime de Vichy (CNRS Éditions, 2003), Arles, les Rencontres de la Photographie. 50 ans d’histoire (La Martinière, 2019), Les agences de photographie. Une histoire française (Éditions de Juillet, 2023). Commissaire d’expositions (BnF, Hôtel de Ville de Paris, Ministère de la Culture …). Contact : francoise-denoyelle@orange.fr

– Véronique Figini-Veron, Maîtresse de conférences à l’ENS Louis-Lumière, chercheure au Centre d’études sur les médias, les technologies et l’internationalisation (CEMTI, Université Paris 8, associée), experte près la cour d’appel de Paris. Carnet de recherche : https://4p.hypotheses.org. Contact : v.figini@ens-louis-lumiere.fr

Comité directeur :

Établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense (ECPAD) : Le directeur, Monsieur Laurent Veyssière ;

Musée de l’Armée : Le directeur, le général de division (2S) Henry de Medlege ;

Service historique de la Défense : La cheffe du Service, Madame Nadine Marienstras ;

Françoise Denoyelle, professeure des universités émérite ;

Véronique Figini-Veron, maîtresse de conférences à l’ENS Louis-Lumière.

Comité scientifique :

Tom Alberson, Reader in Media & Photographic History at the School of Journalism, Media and Culture (Cardiff University) and Director of Postgraduate Research.

Annette Becker, professeur émérite à l’université Paris-Nanterre, membre senior honoraire de l’Institut universitaire de France.

Costanza Caraffa, directrice de la Photothèque au Kunsthistorisches Institut de Florence.

Françoise Denoyelle, professeure des universités émérite, ENS Louis-Lumière

Véronique Figini, maîtresse de conférences, ENS Louis-Lumière.

Thierry Gervais, Professor, Graduate Program Director, Film and Photography Preservation and Collections Management.

Ulrich Pohlmann, directeur du musée de la photographie de Munich

Sylvie Thénault, agrégée d’histoire et directrice de recherche au CNRS, spécialiste de la guerre d’indépendance algérienne.

ECPAD Fort d’Ivry-sur-Seine 2 à 8 route du Fort, 94205 Ivry-Sur-Seine CEDEX Ivry-sur-Seine 94200 Monmousseau – Vérollot Val-de-Marne Île-de-France [{« link »: « mailto:francoise-denoyelle@orange.fr »}, {« link »: « https://4p.hypotheses.org »}, {« link »: « mailto:v.figini@ens-louis-lumiere.fr »}]

Thème : La France vous a offert la photographie. Vous qui en êtes les gardiens, les utilisateurs, comment l’avez-vous conservée, sauvée, commandée, diffusée, valorisée du XIXe au XXIe siècle ?

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