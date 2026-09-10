Profitez d’une visite guidée dans l’un des « Plus Beaux Villages de France », Village de Belcastel, Belcastel

Informations pratiques

Profitez d’une visite guidée dans l’un des « Plus Beaux Villages de France » 19 et 20 septembre Village de Belcastel Aveyron

Gratuit. Réservation obligatoire. Minimum 5 personnes, maximum 25 personnes. Possibilité d’adapter la visite aux personnes à mobilité réduite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Visite guidée de Belcastel

Partez à la découverte de Belcastel avec l’Office de tourisme !

Au programme :

les calades médiévales,

l’histoire du château et du village,

l’église Sainte-Marie-Madeleine.

Après cette visite, Belcastel n’aura plus aucun secret pour vous !

Village de Belcastel 12390 Belcastel Belcastel 12390 Aveyron Occitanie 05 65 64 46 11 http://www.mairie-belcastel.fr Situé au cœur de la vallée de l’Aveyron, le charmant village médiéval de Belcastel épouse les méandres de la rivière. Doté d’un patrimoine exceptionnel, il est inscrit parmi les prestigieux « Plus Beaux Villages de France ».

Arpentez Belcastel et découvrez son histoire grâce à cette visite proposée par l’office de tourisme.

© Office de tourisme de Belcastel