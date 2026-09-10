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AGENDA · Belcastel

Profitez d’une visite guidée dans l’un des « Plus Beaux Villages de France », Village de Belcastel, Belcastel

samedi 19 septembre 2026 · Village de Belcastel · Belcastel

Profitez d’une visite guidée dans l’un des « Plus Beaux Villages de France », Village de Belcastel, Belcastel

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Village de Belcastel
Adresse
12390 Belcastel
Ville
12390 Belcastel
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit. Réservation obligatoire. Minimum 5 personnes, maximum 25 personnes. Possibilité d'adapter la visite aux personnes à mobilité réduite.

Profitez d’une visite guidée dans l’un des « Plus Beaux Villages de France » 19 et 20 septembre Village de Belcastel Aveyron

Gratuit. Réservation obligatoire. Minimum 5 personnes, maximum 25 personnes. Possibilité d’adapter la visite aux personnes à mobilité réduite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Visite guidée de Belcastel

Partez à la découverte de Belcastel avec l’Office de tourisme !
Au programme :

  • les calades médiévales,
  • l’histoire du château et du village,
  • l’église Sainte-Marie-Madeleine.

Après cette visite, Belcastel n’aura plus aucun secret pour vous !

Village de Belcastel 12390 Belcastel Belcastel 12390 Aveyron Occitanie 05 65 64 46 11 http://www.mairie-belcastel.fr Situé au cœur de la vallée de l’Aveyron, le charmant village médiéval de Belcastel épouse les méandres de la rivière. Doté d’un patrimoine exceptionnel, il est inscrit parmi les prestigieux « Plus Beaux Villages de France ».
Arpentez Belcastel et découvrez son histoire grâce à cette visite proposée par l’office de tourisme.

© Office de tourisme de Belcastel

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