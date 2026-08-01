Informations pratiques

Montpellier

PROGRAMMATION AOÛT LE RÉSERVOIR

55 Rue Montels Saint-Pierre Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-01 2026-08-08 2026-08-13 2026-08-16 2026-08-18 2026-08-22 2026-08-29

Ne manquez pas le programme du mois au Réservoir !

Ne manquez pas le programme du Réservoir !

Pour le mois d’août

01/08 à 19h30 Concert de Ziyadah soul, jazz et folk guitare voix looper

08/08 à 19h30 Concert de jazz for sale

13/08 à 19h30 Drag Race France Viewing Party avec Sully de la fabrique à artistes

16/08 à 17h Tournoi d’échec avec Knight Clubbers

18/08 à 19h30 Concert de Sunnyvale trio guitares, violoncelle, vents et percu

22/08 à 17h Jeux de société par la Guilde du Météore

29/08 à 20h DJ set Olam Musiques du monde .

55 Rue Montels Saint-Pierre Montpellier 34070 Hérault Occitanie lereservoirmtp@gmail.com

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English : PROGRAMMATION AOÛT LE RÉSERVOIR

Don’t miss this month’s program at Le Réservoir!

L’événement PROGRAMMATION AOÛT LE RÉSERVOIR Montpellier a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 OT MONTPELLIER