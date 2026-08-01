PROGRAMMATION AOÛT LE RÉSERVOIR Montpellier
samedi 1 août 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
PROGRAMMATION AOÛT LE RÉSERVOIR
55 Rue Montels Saint-Pierre Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-01 2026-08-08 2026-08-13 2026-08-16 2026-08-18 2026-08-22 2026-08-29
Ne manquez pas le programme du mois au Réservoir !
Ne manquez pas le programme du Réservoir !
Pour le mois d’août
01/08 à 19h30 Concert de Ziyadah soul, jazz et folk guitare voix looper
08/08 à 19h30 Concert de jazz for sale
13/08 à 19h30 Drag Race France Viewing Party avec Sully de la fabrique à artistes
16/08 à 17h Tournoi d’échec avec Knight Clubbers
18/08 à 19h30 Concert de Sunnyvale trio guitares, violoncelle, vents et percu
22/08 à 17h Jeux de société par la Guilde du Météore
29/08 à 20h DJ set Olam Musiques du monde .
55 Rue Montels Saint-Pierre Montpellier 34070 Hérault Occitanie lereservoirmtp@gmail.com
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English : PROGRAMMATION AOÛT LE RÉSERVOIR
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L’événement PROGRAMMATION AOÛT LE RÉSERVOIR Montpellier a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 OT MONTPELLIER
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