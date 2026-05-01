Programmation des Arts de la scène à la Drain’guette La Drain’guette Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Programmation des Arts de la scène à la Drain’guette

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 18:00:00

fin : 2026-07-05 19:00:00

Date(s) :

2026-05-17 2026-05-24 2026-05-31 2026-06-07 2026-06-14 2026-06-21 2026-06-27 2026-06-28 2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-24 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-15 2026-08-16

Découvrez une programmation riche et variée où l’improvisation, la magie et le cirque s’invitent au bord de l’Èvre.

Située à quelques kilomètres de Saint-Florent-le-Vieil, sur la base nautique de Notre-Dame-du-Marillais, la Drain’Guette est devenue l’une des scènes d’improvisation réputées à l’ouest de la France. Ce site ombragé accueille plus de 17 troupes françaises, dont des improvisateurs et improvisatrices de talent venus tout droit de Paris. Entre deux spectacles, vous pourrez profiter de produits et boissons locaux à savourer en planche apéro, tandis que les plus jeunes s’amusent au parc à gosses . Les jours de représentations, un food truck est également présent pour accompagner votre soirée.

L’accès aux spectacles se fait à la base nautique avec une participation au prix libre (au chapeau):

– Dimanche 17 mai (18h-19h) Impro La Titi (Angers)

– Dimanche 24 mai (18h-19h) Impro La Loutre (Nantes)

– Dimanche 31 mai (18h-19h) Impro La Cie de la Choucroute (Le Louroux-Béconnais)

– Dimanche 7 juin (18h-19h) Impro Les Lions dans ton salon (Angers)

– Dimanche 14 juin (18h-19h) Impro Le Lait Chaud (Nantes)

– Dimanche 21 juin (18h-19h) Impro La Lima (Angers)

– Samedi 27 juin (21h-22h) Spectacle d’impro Contre Kems (Léandre Philippon & Nabla Leviste Paris)

– Dimanche 28 juin (18h-19h) Spectacle d’impro Contre Kems (Paris)

– Dimanche 5 juillet (18h-19h) Impro Les Fêlés du Buccal (La Boutouchère)

– Dimanche 12 juillet (18h-19h) Impro Assoc Bolo (Ancenis)

– Dimanche 19 juillet (18h-19h) Spectacle d’impro Dépêche et Vous (Compagnie La Muse Nantes)

– Vendredi 24 juillet (18h-19h) Cirque et Musique Les Rétroviseurs (Cholet)

– Dimanche 26 juillet (18h-19h) Impro Les Flamants Bleus (Angers)

– Dimanche 2 août (18h-19h) Impro Octopus (Nivillac)

– Du jeudi 6 au samedi 8 août (20h30-21h30) et dimanche 9 août (18h-19h) Spectacle d’impro Bonjour Madame Improvise (Chenny, Jeanne Chartier & Julie Galibert Paris)

– Samedi 15 août (20h30-21h30) Spectacle de magie Fab’ le Magique

– Dimanche 16 août (18h-19h) Impro La Tournée des Duchesses (Nantes)

– Dimanche 23 août (18h-19h) Impro Les Patounets (Angers)

– Lundi 24 août (21h-22h) Spectacle de théâtre Théâtre d’Appart (Angélique Daudin & Bertrand Jolivet)

– Dimanche 30 août (18h-19h) Impro Multi Team

– Dimanche 6 septembre (18h-19h) Spectacle d’impro Game Over (Les Passeurs de l’Impalpable Angers) .

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 36 79 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover a rich and varied program of improvisation, magic and circus on the banks of the River Èvre.

L’événement Programmation des Arts de la scène à la Drain’guette Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-10 par Pôle Tourisme ôsezMauges