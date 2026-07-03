Programmation du Couvent de juin à août Couvent Levat Marseille 3e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 3e Arrondissement

Programmation du Couvent de juin à août

Vendredi 3 juillet 2026.

Samedi 4 juillet 2026.

Vendredi 10 juillet 2026.

Dimanche 12 juillet 2026.

Vendredi 17 juillet 2026.

Samedi 18 juillet 2026.

Du vendredi 24 au samedi 25 juillet 2026.

Mercredi 29 juillet 2026.

Vendredi 31 juillet 2026.

Samedi 1er août 2026.

Vendredi 7 août 2026.

Dimanche 23 août 2026. Couvent Levat 52 rue Levat Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-04 2026-07-10 2026-07-12 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-24 2026-07-29 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-07 2026-08-23

La programmation en juin

Agenda du mois de juillet et au mois d’août





3 juillet

I.O.T & friends _ A label story The Early Years 98-2011



4 juillet

After pride avec le collectif Entourage

Dj sets

Au programme les sets de Aton1313, Eauviv3, N0L4.44 et Ny3bra ainsi que des guest pour des performances iconiques. Célébrons-nous avec fiertés !



10 juillet

Vernissage_ Dans le noir, je vois le jour



12 juillet

Carte blanche Piñata Radio

Dj sets



17 juillet

Brainrot Cowboy x Forsissies x Miss Bean

Live



18 juillet

Les 3 ans de Résidence Collectif

Exposition, talk, live



24 et 25 juillet

Shabba! Festival

Dj sets et exposition



29 juillet

Ari Hamot + Marion Genty + Gaouta

Sortie de résidence



31 juillet

Now PLaying

Jeux vidéos, talk, dj sets



1er août

HEAT présente Djaouli Ent. et Doucesoeur

Dj sets



7 août

$ouley + Salome + Lülü

Live, dj sets



23 août

//Artaud//_ par la Cie CriArts

Théâtre





Le détail de la programmation et toutes les infos pratiques sont à retrouver sur le site internet. .

Couvent Levat 52 rue Levat Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

June programming

L’événement Programmation du Couvent de juin à août Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-01 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille