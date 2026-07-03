Programmation du Couvent de juin à août Couvent Levat Marseille 3e Arrondissement
vendredi 3 juillet 2026 · Couvent Levat · Marseille 3e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 3e Arrondissement
Programmation du Couvent de juin à août
Vendredi 3 juillet 2026.
Samedi 4 juillet 2026.
Vendredi 10 juillet 2026.
Dimanche 12 juillet 2026.
Vendredi 17 juillet 2026.
Samedi 18 juillet 2026.
Du vendredi 24 au samedi 25 juillet 2026.
Mercredi 29 juillet 2026.
Vendredi 31 juillet 2026.
Samedi 1er août 2026.
Vendredi 7 août 2026.
Dimanche 23 août 2026. Couvent Levat 52 rue Levat Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-04 2026-07-10 2026-07-12 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-24 2026-07-29 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-07 2026-08-23
La programmation en juin
Agenda du mois de juillet et au mois d’août
3 juillet
I.O.T & friends _ A label story The Early Years 98-2011
4 juillet
After pride avec le collectif Entourage
Dj sets
Au programme les sets de Aton1313, Eauviv3, N0L4.44 et Ny3bra ainsi que des guest pour des performances iconiques. Célébrons-nous avec fiertés !
10 juillet
Vernissage_ Dans le noir, je vois le jour
12 juillet
Carte blanche Piñata Radio
Dj sets
17 juillet
Brainrot Cowboy x Forsissies x Miss Bean
Live
18 juillet
Les 3 ans de Résidence Collectif
Exposition, talk, live
24 et 25 juillet
Shabba! Festival
Dj sets et exposition
29 juillet
Ari Hamot + Marion Genty + Gaouta
Sortie de résidence
31 juillet
Now PLaying
Jeux vidéos, talk, dj sets
1er août
HEAT présente Djaouli Ent. et Doucesoeur
Dj sets
7 août
$ouley + Salome + Lülü
Live, dj sets
23 août
//Artaud//_ par la Cie CriArts
Théâtre
Le détail de la programmation et toutes les infos pratiques sont à retrouver sur le site internet. .
Couvent Levat 52 rue Levat Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
June programming
L’événement Programmation du Couvent de juin à août Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-01 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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