Lapalisse

Programme d’animations Embouteillage de Lapalisse

Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-05

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-05

Programme d’animations Embouteillage de Lapalisse, les 20 ans

Reconstitution historique des années 50-65 le samedi

Villages exposants du vendredi au dimanche

Différentes soirées et rendez-vous festifs

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Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 99 76 29

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English :

Events program Lapalisse bottling plant, 20 years old

Historical re-enactment of the 50s and 65s on Saturday

Exhibitor villages from Friday to Sunday

Various evenings and festive events

L’événement Programme d’animations Embouteillage de Lapalisse Lapalisse a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme du pays de Lapalisse