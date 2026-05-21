Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Programme d’animations Embouteillage de Lapalisse Lapalisse

Programme d’animations Embouteillage de Lapalisse Lapalisse lundi 5 octobre 2026.

Ville : 03120 Lapalisse

Département : Allier

Début : lundi 5 octobre 2026

Fin : dimanche 11 octobre 2026

Tarif :

Lapalisse

Programme d’animations Embouteillage de Lapalisse

Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-05

Programme d’animations Embouteillage de Lapalisse, les 20 ans
Reconstitution historique des années 50-65 le samedi
Villages exposants du vendredi au dimanche
Différentes soirées et rendez-vous festifs
  .

Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 99 76 29 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Events program Lapalisse bottling plant, 20 years old
Historical re-enactment of the 50s and 65s on Saturday
Exhibitor villages from Friday to Sunday
Various evenings and festive events

L’événement Programme d’animations Embouteillage de Lapalisse Lapalisse a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

À voir aussi à Lapalisse (Allier)