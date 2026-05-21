Programme d’animations Embouteillage de Lapalisse Lapalisse
Programme d’animations Embouteillage de Lapalisse Lapalisse lundi 5 octobre 2026.
Lapalisse
Programme d’animations Embouteillage de Lapalisse
Lapalisse Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-05
Programme d’animations Embouteillage de Lapalisse, les 20 ans
Reconstitution historique des années 50-65 le samedi
Villages exposants du vendredi au dimanche
Différentes soirées et rendez-vous festifs
.
Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 99 76 29
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English :
Events program Lapalisse bottling plant, 20 years old
Historical re-enactment of the 50s and 65s on Saturday
Exhibitor villages from Friday to Sunday
Various evenings and festive events
L’événement Programme d’animations Embouteillage de Lapalisse Lapalisse a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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