Programme de chants « Songs for a Peaceful World », Médiathèque René Char CEC Avenue Radolzell 13800 Istres, Istres
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque René Char CEC Avenue Radolzell 13800 Istres · Istres
Informations pratiques
Programme de chants « Songs for a Peaceful World » Samedi 19 septembre, 14h00 Médiathèque René Char CEC Avenue Radolzell 13800 Istres Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00
Concert par la Maîtrise du Conservatoire métropolitain Michel Petrucciani d’Istres.
Un programme de chants scandinaves, baltes et américains célébrant la paix, un patrimoine plus précieux que jamais.
La Maîtrise du Conservatoire basée à Istres, créée en 2025, réunit près de 70 jeunes choristes dans le cadre des Classes à Horaires Aménagés Musique (C.H.A.M.).
Médiathèque René Char CEC Avenue Radolzell 13800 Istres Avenue Radolfzell 13800 Istres Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 (0)4 42 11 24 48 https://mediatheques.ampmetropole.fr/
Concert par la Maîtrise du Conservatoire métropolitain Michel Petrucciani d’Istres.
©AMP Métropole
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