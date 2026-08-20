Programme des visites au Frac-Artothèque pour les Journées du Patrimoine 2026, Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine, Limoges
samedi 19 septembre 2026 · Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine · Limoges
Informations pratiques
Programme des visites au Frac-Artothèque pour les Journées du Patrimoine 2026 Samedi 19 septembre, 10h00 Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine Haute-Vienne
Gratuit, réservation obligatoire.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
« Panorama Arto »
Le Frac-Artothèque met en lumière son patrimoine photographique !
La visite se déroule à partir d’une sélection de photographies de la collection de l’Artothèque en lien avec l’architecture.
à 11h
et à 14h
durée 30 min
à partir de 6 ans
Sur réservation à reservation@fracarto.fr ou au 05.55.52.03.03
D’un jardin au Frac-Artothèque
Retour sur 200 ans d’histoire du patrimoine
Avec Jérôme Decoux, chercheur au sein du service Patrimoine et de l’Inventaire de la Région Nouvelle-Aquitaine, rencontre modérée par Catherine Texier, directrice du Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine.
Jérôme Decoux nous fait voyager dans le temps à travers des archives inédites.
Depuis le jardin du XIXème siècle, thème choisi en 2026 par la Région Nouvelle-Aquitaine pour son patrimoine, Jérôme Decoux explore l’histoire du site Charles Michels qui abrite aujourd’hui le Frac-Artothèque, ainsi que celle du quartier, révélant les multiples vies du bâtiment.
Ce temps convivial sera suivi d’une dédicace de l’ouvrage intitulé « De l’imprimerie Plainemaison au Frac-Artothèque » produit par la Région Nouvelle-Aquitaine et publié par les éditions la Geste en 2025.
À 17h00
Tout public
Accès libre en fonction des places disponibles
au Café-lecture du Frac-Artothèque,
17bis rue Charles Michels à Limoges
Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine 17 bis rue Charles Michels 87000 Limoges Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 52 03 03 https://www.fracartothequenouvelleaquitaine.fr/ [{« type »: « email », « value »: « reservation@fracarto.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 55 52 03 03 »}] [{« link »: « mailto:reservation@fracarto.fr »}] Le Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine est une institution labellisée d’intérêt général financée par l’Etat et la Région Nouvelle-Aquitaine qui a pour mission l’acquisition et la diffusion d’œuvres, ainsi que la médiation auprès de toutes les personnes. Fusion unique en France, le Frac-Arto réunit deux collections : celle du Fonds Régional d’Art Contemporain et celle de l’Artothèque. Le Frac-Artothèque anime le Fonds Régional d’art contemporain des communes du Limousin (FACLim) constitué aujourd’hui de plus de 40 communes du territoire limousin qui choisissent chaque année de consacrer 15 centimes d’euro par habitant à l’acquisition d’œuvres d’art. Entrée gratuite
17 bis Rue Charles Michels
87 000 Limoges
Ouvert
du mercredi au samedi de 10h à 19h
le deuxième dimanche du mois de 14h à 18h
Les jours fériés de 14h à 18h
Sauf le 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, lundi de Pentecôte, et 25 décembre.
Accès
Bus lignes 2, 4, d4, arrêt place Wilson et lignes 1, d1, 2, 4, 12, 13, 24, 44 arrêt Mairie
Gare des Bénédictins 15 minutes à pied
Parking les Halles, Hôtel de Ville
« Panorama Arto »
Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine, Limoges 2025. Maîtrise d’ouvrage Région Nouvelle-Aquitaine. Architectes Jakob+MacFarlane. Photographie : Roland Halbe.
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