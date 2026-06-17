Programme d’été du Club Taurin Lou Bouvaou Parc du Château Saint-Andiol

Saint-Andiol

Programme d’été du Club Taurin Lou Bouvaou

Du 04/07 au 16/07/2026 tous les jours. Parc du Château Arènes municipales Christian Massard Saint-Andiol Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-04

Courses Camarguaises en juillet par le Club Taurin Bouvaou

Venez nombreux en famille ou entre amis pour partager l’émotion de la culture camarguaise !

Rendez-vous aux arènes Christian Massard à Saint-Andiol.



Samedi 4 Juillet à 17h Course Camarguaise d’Ouverture Tarif 10€

Entrez dans la saison avec une superbe sélection de taureaux issus des meilleures manades de la région. Une après-midi de bravoure et de technique !

Taureaux à l’affiche Aguiloun (St Pierre), Oppidum (Lagarde), Roméo (De Méjanes), Hautain (Plo), Ezequiel (Bon).



Samedi 11 Juillet à 17h Ligue P.A.C.A. Tarif 5€

Venez soutenir les espoirs de la discipline face au bétail prometteur de trois manades de prestige.

Manades Des Baumelles / Cavallini / Lautier



Lundi 13 Juillet Finale du Challenge Saint-Vincent Tarif 10€

Dès 16h15 Ouverture par l’École Taurine de St Rémy & la Manade Guillierme.

À 17h00 Un plateau d’exception avec sept taureaux Maquis (Lautier), Mandarin (Lagarde), Huguenot (Cavallini), Picaire (Guillierme), Ayor (Des Baumelles), Toscan (Gillet), Caroubier (Roumanille) hp.



Jeudi 16 Juillet à 21h30 Intervillage Saint-Andiol/Cabannes à 21h30 Tarif 5€

Une soirée festive, estivale et pleine de convivialité où les deux communes voisines s’affronteront amicalement dans l’arène.

Raseteurs en alternance Matéo, Desfonds, Bernard, Laurier, Sanchis, Ayme, Chevalier, Dunan, Chanat, Laouazi.a. .

Parc du Château Arènes municipales Christian Massard Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 15 89 27 24

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English :

Camargue Races in July, organized by the Bouvaou Bullfighting Club

L’événement Programme d’été du Club Taurin Lou Bouvaou Saint-Andiol a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence