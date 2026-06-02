Programme du samedi 13 juin du Festival du mieux manger Académie du climat Paris

REPAS PARTAGES avec les Éco-Charlie et le Secours Catholique​

De 13 h à 14 h 30 : ​venez partager un moment convivial avec vos voisins et voisines autour d’un repas préparé à partir d’invendus du quartier. C’est presque l’été ! Alors retrouvons-nous autour d’un bon repas préparé à partir des invendus du quartier. Le partage du repas se présente sous forme de buffet préparé et servi par les bénévoles.

Accès libre

Plus d’infos sur le site de l’Académie du Climat

RENCONTRE-ECHANGE : rejoignez la 1re ferme participative citoyenne en Île-de-France​

De 14 h 30 à 17 h​ : Vous habitez en Ile-de-France, vous souhaitez rejoindre un projet collectif qui fait sens, cultiver un style de vie sain et vous nourrir avec des aliments issus d’une agriculture locale et durable à prix modéré ? Lively Farming prépare aujourd’hui le lancement de sa première ferme en Ile-de-France. C’est un projet de ferme coopérative et participative, à but non lucratif et gérée par ses membres. Les fruits, légumes, œufs et la viande y seront produits durablement, en bio et dans le respect des principes de l’agroécologie. Venez découvrir ce projet agricole novateur et alternatif aux modèles existants !

Plus d’infos sur le site de l’Académie du Climat, réservation conseillée

RENCONTRE & DECOUVERTE des productions des associations d’agriculture urbaine Parisculteurs​

​De 14 h à 18 h ​: Echange et vente de légumes, et présentation de projets par des acteurs et actrices de l’agriculture urbaine Parisculteurs autour de stands sur la place Baudoyer. ​

ATELIER : fabriquez vos confitures avec des fruits de saison !

De 17 h 30 à 19 h : Cet atelier vise à sensibiliser à la valorisation des fruits locaux et de saison. L’initiation à la fabrication de confitures se fait en petit groupe dans un esprit convivial et de partage. Et Kostas vous révèle tous ses secrets afin de refaire vos préparations chez vous et continuer à vous régalez.Les fruits gaspillés, c’est fini !

Pour plus d’informations et pour vous inscrire

Durant une semaine, le Festival du mieux manger est le rendez-vous festif et familial de l’alimentation et de l’agriculture durables à Paris. Le 13 juin venez à la rencontre des producteurs locaux Parisculteurs, cuisinez solidaire ou fabriquez vos confitures.

Le samedi 13 juin 2026

de à

gratuit

Certains évènements sont sur réservation

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-14T01:59:59+02:00

Date(s) : 2026-06-13T00:00:00+02:00_2026-06-13T23:59:00+02:00

Académie du climat 2 place Baudoyer 75004 Paris



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