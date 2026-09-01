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AGENDA · Moulins

Programme JEP CNCS Quartier Villars Route de Montilly Moulins

samedi 19 septembre 2026 · Quartier Villars Route de Montilly · Moulins

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Quartier Villars Route de Montilly
Adresse
Centre national du costume et de la scène
Ville
03000 Moulins
Département
Allier
Tarif

Moulins

Programme JEP CNCS

Quartier Villars Route de Montilly Centre national du costume et de la scène Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Accès libre aux expositions
Tous en scène ! et les expositions permanentes, Collection Noureev, Trésors des collections, La Scène.
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Quartier Villars Route de Montilly Centre national du costume et de la scène Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 76 20  accueil@cncs.fr

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English :

Free admission to the exhibitions
Everyone on Stage! and the permanent exhibitions: the Nureyev Collection, Treasures from the Collections, and The Stage.

L’événement Programme JEP CNCS Moulins a été mis à jour le 2026-08-28 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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