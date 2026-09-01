Programme JEP CNCS Quartier Villars Route de Montilly Moulins

Informations pratiques

Moulins

Programme JEP CNCS

Quartier Villars Route de Montilly Centre national du costume et de la scène Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Accès libre aux expositions

Tous en scène ! et les expositions permanentes, Collection Noureev, Trésors des collections, La Scène.

.

Quartier Villars Route de Montilly Centre national du costume et de la scène Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 76 20 accueil@cncs.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Free admission to the exhibitions

Everyone on Stage! and the permanent exhibitions: the Nureyev Collection, Treasures from the Collections, and The Stage.

L’événement Programme JEP CNCS Moulins a été mis à jour le 2026-08-28 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région