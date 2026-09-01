Programme JEP CNCS Quartier Villars Route de Montilly Moulins
samedi 19 septembre 2026 · Quartier Villars Route de Montilly · Moulins
Informations pratiques
Moulins
Programme JEP CNCS
Quartier Villars Route de Montilly Centre national du costume et de la scène Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Accès libre aux expositions
Tous en scène ! et les expositions permanentes, Collection Noureev, Trésors des collections, La Scène.
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Quartier Villars Route de Montilly Centre national du costume et de la scène Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 76 20 accueil@cncs.fr
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English :
Free admission to the exhibitions
Everyone on Stage! and the permanent exhibitions: the Nureyev Collection, Treasures from the Collections, and The Stage.
L’événement Programme JEP CNCS Moulins a été mis à jour le 2026-08-28 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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